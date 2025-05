A- A+

BRASIL Relator da PEC do fim da reeleição no Senado negocia aprovação em plenário Segundo Marcelo Castro, a reeleição "foi um grande malefício à gestão pública"

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou na semana passada uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. O texto também propõe um tempo de mandato de cinco anos, inclusive para senadores, deputados e vereadores, unificando as eleições a partir de 2034.



Em entrevista à Rádio Eldorado, o relator da matéria, senador Marcelo Castro (MDB-PI), disse que ainda vai negociar a votação em plenário com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que já demonstrou insatisfação com a redução do mandato dos senadores para cinco anos. O texto original do relator era de um período de 10 anos, que ele espera que seja retomado pelo plenário.

Marcelo Castro defendeu a PEC, de autoria do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), alegando que a reeleição "foi um grande malefício à gestão pública" porque os gestores "voltam a sua cabeça visando mais resultados eleitorais do que uma gestão eficaz, o que prejudica obras estruturantes de médio e longo prazo".





