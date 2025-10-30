A- A+

PGR Relator da recondução de Gonet no Senado apresenta parecer favorável a novo mandato na PGR Senador afirmou que Gonet tem experiência para permanecer à frente do Ministério Público

O senador Omar Aziz (PSD-AM) entregou à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado seu relatório favorável à recondução de Paulo Gonet como procurador-geral da República, nesta quinta-feira. O senador afirmou que Gonet tem experiência para permanecer à frente do Ministério Público.

"A atuação apartidária e técnica do senhor Paulo Gonet é, aliás, evidenciada pela própria acificação interna do Ministério Público. Desde sua posse como PGR, já não se verificam divergências ou dissensões radicais com relação à gestão que se iniciou e aos trabalhos realizados", diz o texto do relatório.

Indicado antecipadamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para mais um mandato de dois anos, o chefe do Ministério Público precisará do voto de mais da metade dos senadores para poder continuar no cargo.

Em dezembro de 2023, quando teve o nome aprovado pelos senadores, Gonet recebeu 65 votos a favor e apenas 11 contrários, placar que indicou apoio mesmo entre os opositores ao governo Lula.

Recentemente, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou maioria para condenar Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) citou Gonet e disse que desta vez ele pode enfrentar dificuldades.

— Parabéns, Gonet. O seu troféu está aí, você foi indicado para recondução. Agora vai ter que esperar mais um pouquinho para poder ser aprovado no Senado Federal. Eu tenho vergonha. Eu imagino que seus alunos tenham vergonha de ter tido você como professor — disse o filho mais velho do ex-presidente, que é membro suplente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), colegiado responsável por sabatinar e aprovar o nome do procurador-geral.

