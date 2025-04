A- A+

CASSAÇÃO Relator do Conselho de Ética da Câmara pede cassação de Glauber Braga por chutar militante do MBL Voto passará por pedido de vista antes de ser votado. Comissão tem protestos de militantes de esquerda

O deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), relator no Conselho de Ética da Câmara do processo que acusa o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) de quebra de decoro parlamentar, pediu a cassação do parlamentar. Glauber chutou um militante do MBL (Movimento Brasil Livre), em abril de 2024, em meio a uma discussão.

O voto de Paulo Magalhães ainda passará por vista, já que um dos parlamentares deverá pedir a analise do processo antes da votação. Se for aprovado na comissão, o pedido de cassação ainda precisa passar pelo plenário da Casa.

Militantes de esquerda, do PSOL, PCB e sindicatos estão presentes na comissão e protestam contra o voto do relator. Uma das defensoras de Glauber chamou o relator de “desgraçado”, enquanto outro militante gritou “capacho do Lira”. Em seguida, um grupo começou a gritar "Glauber fica". O deputado Glauber precisou se levantar para pedir calma.

“Diante das provas produzidas nos autos, verifica-se que o representado [deputado Glauber Braga] extrapolou os direitos inerentes ao mandato, abusando, assim, das prerrogativas que possui. Portanto, é imperioso admitir que o representado, com seus atos, efetivamente incidiu na prática da conduta, sendo cabível, no caso sob exame, a sanção da perda do mandato”, diz o relatório.

Braga e o militante Gabriel Costenaro discutiram dentro das dependências da Câmara. Houve empurrões e chutes do parlamentar contra o militante. O deputado Kim Kataguiri (União-SP) também estava presente.

Na ocasião, a discussão seguiu para o exterior da Câmara e precisou ser apartada por policiais legislativos, que conduziram os dois para prestar depoimento no Departamento de Polícia Legislativa (Depol) da Câmara.

