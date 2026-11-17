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Pacote fiscal Relator na Câmara diz que não vai alterar texto do pacote fiscal Governo e Congresso tentam acordo para concluir tramitação do projeto nesta terça-feira

O deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), definido relator do projeto de ajuste fiscal elaborado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse que vai manter o texto que vier do Senado. A ideia é não alterar o projeto para acelerar a conclusão da tramitação do texto no Congresso e enviar a iniciativa para a sanção presidencial.

— Vamos aprovar, o mercado está esperando essa aprovação. Vamos aprovar e depois faremos algum aprimoramento que seja necessário para dar tranquilidade para a economia brasileira (por meio de outros projetos). Aprovar hoje sem alteração — disse Benevides.

O projeto deve ter impacto de cerca até R$ 56 bilhões nas contas públicas no próximo ano.

Entre as medidas previstas estão mudanças nas regras de contingenciamento de despesas, permitindo bloqueios para perseguir o centro da meta fiscal, e a ampliação de 10% para 20% do corte linear de benefícios tributários, além de limites para compensações fiscais.

O texto-base foi aprovado na semana passada com um Senado dividido (45 votos favoráveis e 31 contrários) e deverá ter a sua tramitação concluída nesta terça-feira na Casa.

Nesta terça-feira, o Senado vai votar quatro destaques que podem alterar o desenho do texto-base, aprovado na semana passada. O governo vai trabalhar para derrubar todos os destaques.

Caso seja aprovado pelo Senado, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que o texto deve ser votado pelos deputados também nesta terça.

Motta disse ainda que a posição de parte dos deputados do PT contra o projeto é "isolada".

— Parece que é uma questão isolada. Eu tenho a posição já, não só do governo, como também da bancada do PT, que o partido votará favoravelmente a matéria quando ela chegar ao plenário.

Parlamentares da sigla e de outras legendas da esquerda da base mais fiel do presidente criticaram o fato de não terem sido consultados previamente sobre o projeto e avaliam que esse tipo de ajuste pode desmobilizar eleitores que foram às ruas no segundo turno para apoiar Lula contra Flávio Bolsonaro (PL).

Além disso, se queixam da postura de governistas que têm atacado quem se coloca contra a proposta apresentada pelo Palácio do Planalto. Por outro lado, a bancada do PT na Câmara decidiu orientar a favor do projeto.

De acordo com o presidente da Câmara, a votação do projeto é importante para dar uma sinalização de que o governo está comprometido com uma política fiscal adequada.

— Nós precisamos sim fazer alguns ajustes na política fiscal do governo para que tenhamos esse ambiente de normalidade. Não é normal nós termos o preço do dólar disparando de uma semana para outra. Não é normal a taxa de juros que hoje o Brasil tem e isso só se combate com medidas concretas.

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