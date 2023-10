A- A+

Eleições 2022 Relator no TSE libera para julgamento três ações contra Bolsonaro Moraes irá definir data

O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), liberou para julgamento três ações que investigam o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político nas eleições de 2022. Cabe agora ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, definir a data de julgamento

Gonçalves, que é relator das ações por ser o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, sugeriu que os processos sejam julgados em conjunto. Eles tratam da utilização do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada para fins eleitorais, como a gravação de transmissões ao vivo e a realização de eventos de campanha.

Nesta semana, o procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, defendeu a rejeição dessas três ações. Os processos foram abertos a partir de representações do PDT e da coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro já foi declarado inelegível por oito anos pelo TSE em outro processo, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, por ter feito ataques infundados ao sistema eleitoral em uma reunião com embaixadores. O ex-presidente, no entanto, ainda é alvo de outras 15 ações na Corte Eleitoral.

