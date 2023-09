A- A+

CPI do 8 de Janeiro Relatora quer convocar ex-comandante da Marinha apontado por Cid como participante de reunião Para Eliziane Gama (PSD-MA), revelações sobre delação do tenente-coronel mudam a prioridade dos depoimentos

A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), quer aprovar na semana que vem a convocação do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Para ela, as revelações publicadas pelo Globo hoje o colocam como uma figura fundamental para a conclusão dos trabalhos do colegiado.

— Protocolamos inclusive hoje o requerimento em relação ao Almirante Garnier, diante das informações que hoje foram colocadas à imprensa brasileira. Da mesma forma, também em relação ao Felipe [Martins], são dois novos requerimentos que fizemos—afirmou a senadora.

Como a colunista Bela Megale mostrou, o ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu, no ano passado, com a cúpula das Forças Armadas e ministros da ala militar de seu governo para discutir detalhes de uma minuta que abriria possibilidade para uma intervenção militar. Se tivesse sido colocado em prática, o plano de golpe impediria a troca de governo no Brasil. A informação chegou à atual chefia das Forças Armadas, como um dos fatos narrados em delação premiada pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid.

O dado que mais criou tensão na cúpula das Forças é o de que Cid revelou que o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, teria dito a Bolsonaro que sua tropa estaria pronta para aderir a um chamamento do então presidente. Já o comando do Exército afirmou, naquela ocasião, que não embarcaria no plano golpista.

Eliziane também acredita que as revelações reforçam a necessidade da comissão ouvir novamente o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro Mauro Cid. Ele pode ser o último a ser chamado pelo colegiado.

Veja também

Deleação Defesa de Bolsonaro reage à delação de Cid e diz que ex-presidente nunca 'afrontou' Constituição