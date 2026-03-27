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Política Relatório da CPMI do INSS pede o indiciamento de Lulinha Documento com mais de 4 mil páginas traz o pedido de indiciamento de um total de 216 pessoas investigadas por envolvimento em um esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas

O relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS foi apresentado, nesta sexta (27), com mais de 4 mil páginas e traz o pedido de indiciamento de 216 pessoas investigadas por envolvimento em um esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas. O parecer é resultado de cerca de sete meses de apuração e reúne informações obtidas por meio de quebras de sigilo, depoimentos e documentos analisados pelo colegiado.

Entre os principais alvos do relatório está o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O relator da CPMI aponta indícios de crimes como tráfico de influência, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e participação em organização criminosa, além de sugerir medidas cautelares.

O documento também inclui o pedido de indiciamento do banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, que aparece nas investigações sobre movimentações financeiras e possíveis conexões com o esquema investigado. Ao longo da CPMI, dados de sigilo do empresário foram analisados e chegaram a ser alvo de decisões judiciais para restringir a divulgação de informações pessoais.

Outro nome central no relatório é o do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, apontado como um dos principais operadores do esquema. Segundo o parecer, ele teria atuado como intermediador das fraudes, obtendo acesso ilegal a dados de beneficiários e viabilizando descontos indevidos em massa nos benefícios previdenciários.

De acordo com o relatório, o esquema investigado envolvia a realização de descontos associativos e operações de crédito consignado sem autorização dos beneficiários, causando prejuízos bilionários. O texto agora será analisado pelos integrantes da comissão e, caso aprovado, será encaminhado ao Ministério Público e a outros órgãos competentes para eventual responsabilização criminal dos citados.

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