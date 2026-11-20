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CASO MASTER Relatório da PF sobre Mendonça reúne mensagens de terceiros sobre jantar e reunião com Vorcaro Documento não identifica conversas diretas entre ministro do STF e banqueiro, que se encontraram na sede do instituto do magistrado

Um relatório da Polícia Federal sobre o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), reuniu mensagens de interlocutores sobre a confecção de um terno, um convite para jantar e a marcação de uma reunião com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Não há diálogos diretos entre o magistrado e o banqueiro. O documento de 35 páginas também não aponta vantagens recebidas por Mendonça nem benefícios concedidos ao banqueiro.

As informações sobre menções a Mendonça constam de um relatório encaminhado pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, ao presidente do Supremo, Edson Fachin, na quarta-feira. O material foi produzido por determinação de Fachin a partir da análise de dados extraídos do celular de Vorcaro.

A PF encontrou ao todo 382 menções aos termos “André Mendonça” e “Ministro André” no WhatsApp de Vorcaro. O documento afirma que a análise é descritiva, sem juízo de valor sobre o conteúdo.

Um dos registros destacados pelos investigadores é uma conversa de fevereiro de 2025 entre o banqueiro e o advogado Ciro Soares, que enviou a Vorcaro uma foto ao lado de Mendonça, acompanhada de um áudio de seis segundos. "Fala, Vorcarinho... Trabalhando por você, levei o André lá no Vasco agora, para fazer um terno", disse Ciro.

O relatório da PF reproduz a mensagem, mas não apresenta informações sobre eventual pagamento pelo traje ou qualquer contrapartida do ministro ao empresário.

Em setembro, após a divulgação dessa mensagem, Mendonça negou ter recebido roupas de presente de pessoas ligadas a Vorcaro. O ministro apresentou duas notas fiscais, que somam R$ 26,4 mil, para demonstrar que havia pago pelas peças encomendadas na alfaiataria.

Outra conversa destacada pela PF mostra a articulação de um encontro entre Vorcaro e Mendonça em São Paulo. Um contato identificado como o deputado Cezinha de Madureira enviou,em março de 2025, ao dono do banco Master o horário e o endereço da reunião, prevista para o dia seguinte, às 17h. "Amanhã sexta feira 17:00 com ministro André em são Paulo", escreveu o interlocutor. O banqueiro respondeu: "Show" e "Marcado".

No dia combinado, Vorcaro informou que estava a caminho. Após uma ligação de 20 segundos, recebeu a seguinte mensagem: "Ministro já está te esperando". O documento não detalha o conteúdo da reunião nem apresenta informações sobre eventuais pedidos feitos ao magistrado.

Após a divulgação dessas mensagens, em setembro, Mendonça confirmou ter recebido Vorcaro uma única vez, em março de 2025, por iniciativa do banqueiro. Em nota divulgada à época, o magistrado afirmou que se limitou a ouvir o empresário, que buscava tratar de uma ação sobre créditos de precatórios de interesse do Master. O ministro disse ainda que sua atuação no julgamento foi contrária à posição defendida por Vorcaro

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