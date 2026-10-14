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Supremo Tribunal Federal Relatório da PF sobre ministros do STF citados por Vorcaro será encaminhado a Fachin em novembro Integrantes da Corte haviam manifestado preocupação com apresentação ainda no segundo turno da eleição

A Polícia Federal deve entregar em novembro ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o relatório sobre as menções a ministros da Corte no caso Master. O documento será encaminhado pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Em reunião na terça-feira com o chefe da PF, Fachin disse que as citações deverão ser acompanhadas de seu contexto e "em caráter estritamente descritivo".

Integrantes do STF haviam manifestado a preocupação de que a apresentação ainda durante o segundo turno pudesse ter reflexos no ambiente eleitoral, já que a crise no Supremo tornou-se tema das campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Interlocutores da Corte lembram que a sessão em que foram analisadas as mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes deixou o clima conturbado, com discussões ásperas entre os magistrados.

O relatório que está sendo confeccionado pela PF atende a um ofício enviado por Fachin a Rodrigues no início do mês. O ministro determinou que fossem enviadas todas as informações relacionadas ao caso Master e a integrantes da Corte, “sem exceção de pessoa”. Conforme despacho expedido por Moraes e encaminhado a Fachin, o material teria menções ao próprio ministro e aos colegas André Mendonça, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

Nesta terça (13), em audiência com o chefe da PF, o presidente do STF lembrou que a investigação de ministros depende de autorização do plenário do STF, após manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Nessa linha, Fachin destacou o dever da PF de encaminhar "todas as menções a ministros encontradas sem exceção, acompanhadas de seu contexto, em caráter estritamente descritivo".

A orientação foi transmitida após Rodrigues apresentar questionamentos sobre o formato de encaminhamento de materiais relacionados às investigações do Banco Master. Durante o encontro, Fachin também teria cobrado celeridade da Polícia Federal em relação ao inquérito das fake news, aberto em 2019 e relatado por Moraes até o mês passado.

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