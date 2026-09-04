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POLÍCIA FEDERAL Relatório da PF usado por Moraes diz que Mendonça tinha procedimento para afastar chefe Documento diz que Mendonça não teria apresentado fato concreto que indicasse uma atuação irregular do diretor-geral

Um relatório de inteligência da Polícia Federal (PF) sem valor probatório e sigiloso citado em decisão pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que o ministro André Mendonça teria manifestado a intenção de afastar do cargo o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues. O documento é citado por Moraes em decisão na qual pede que Mendonça seja investigado por supostos “indícios de crimes” na condução de inquéritos sob sua relatoria, entre eles o caso Master.

"Em reuniões, o relator afirmou reiteradamente que o Diretor-Geral mantém proximidade inadequada com o Presidente da República e que, por essa razão, não seria possível confiar nele. Até o momento não apontou fato concreto que denote atuação irregular. Na última reunião presencial, afirmou dispor de procedimento instaurado no bojo do qual se avalia eventual determinação de afastamento do Diretor-Geral", diz o relatório.

Segundo o documento, o ministro não teria apresentado, até então, nenhum fato concreto que indicasse uma atuação irregular do diretor-geral.

O documento de inteligência foi usado por Moraes em um pedido apresentado para que Mendonça seja investigado pelo que classificou como “indícios de crimes” cometidos pelo colega de Corte na condução de inquéritos sob sua relatoria.

A utilização do relatório ocorre em meio à crise mais grave já registrada publicamente entre integrantes do STF. O embate escalou depois que Mendonça retirou o sigilo de outro relatório da PF, na última segunda-feira, que revelou mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, destinadas a Moraes. O documento mostrou que Vorcaro procurou o ministro antes de ser preso, inclusive para perguntar se deveria deixar o país.

Em reação, Moraes determinou que Andrei Rodrigues encaminhasse ao Supremo relatórios de inteligência da corporação que contivessem citações a integrantes da Corte. O material passou a embasar a decisão em que o ministro aponta supostas irregularidades na atuação de Mendonça.

A PF passou a questionar internamente decisões de Mendonça que, na sua avaliação, interferiam na condução dos inquéritos. Em julho deste ano, a corporação acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) para buscar medidas contra determinações do ministro relativas à condução da Operação Sem Desconto, sobre o esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

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