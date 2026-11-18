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Vorcaro Relatórios sobre ministros do Supremo devem trazer distinção sobre citações de Vorcaro Documentos devem ser entregues por Andrei ao presidente do STF, Edson Fachin, na noite desta quarta-feira

Os relatórios da Polícia Federal sobre as menções a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso Master devem trazer a distinção entre as menções com potencial de repercussão jurídica e aquelas consideradas sem relevância. Segundo o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, os documentos serão entregues ao presidente do STF, Edson Fachin, na noite desta quarta-feira.

Os relatórios devem ser individualizados por cada um dos ministros da Corte. Serão pelo menos seis deles, com citações a parentes e indicações de graus diferentes de suposta proximidade com Vorcaro. Há exemplos em que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro mandava mensagens diretas ou fazia chamadas de voz, como é o caso de Aleandre de Moraes e Dias Toffoli. E há os magistrados que são citados por terceiros, como é o caso de Kassio Nunes Marques.

O material será acompanhado da entrega de um HD com o conteúdo capturado durante a investigação para que se possa fazer a checagem das mensagens citadas.

Os relatórios que foram refeitos por ordem da direção da Polícia Federal devem incluir a descrição das mensagens e o contexto em que as conversas ocorreram. Por exemplo, caso mencionem placares de julgamento no STF, o documento vai detalhar a qual caso se referiam e se a pauta era de interesse do ex-dono do Master.

A equipe da PF evitou fazer juízo de valor sobre as menções nas conversas de Vorcaro. Desta forma, a avaliação sobre se as citações têm alguma imputação criminosa e se merecem ser investigadas caberá aos ministros do Supremo decidir. A ideia é evitar as críticas feitas por ministros da Corte sobre os dois relatórios anteriores, um de 218 páginas e outro de 196, que listavam mensagens relacionadas a Moraes e Toffoli, respectivamente.

Em audiência realizada nesta terça-feira no Senado, Andrei revelou que também levará a Fachin os relatórios que foram considerados por ele como "inaquedados". Esses documentos foram protocolados no sistema de informações da PF, sem o seu aval, e provocaram uma crise interna na PF.

Sob o argumento de que houve uma "quebra de confiança" na hierarquia da instituição, o diretor-geral decidiu não manter os delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé nos cargos de confiança na Coordenadoria-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro. O aviso sobre o desligamento deles ocorreu dois dias do protocolo dos relatórios.

— Vou entregar os relatórios que eu entendo corretos e que seguem as balizas determinadas pelo ministro Fachin e vou colocar à disposição do presidente Fachin os outros relatórios que eu entendo inadequados — afirmou ele durante a audiência, e completou: — Vou encaminhar também o material, o HD de todo o material de onde saíram esses relatórios.

Andrei compareceu hoje ao Senado após ter sido convidado a prestar esclarecimentos sobre o afastamento dos dois delegados que coordenavam as investigações do caso Master.

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