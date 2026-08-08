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BRASIL Relembre vaivém de candidatura de Cleitinho ao governo de Minas Senador anunciou desistência na segunda-feira, voltou atrás no dia seguinte e teve candidatura confirmada pelo partido na sexta

Após uma série de reviravoltas, o Republicanos confirmou nesta sexta-feira a candidatura do senador Cleitinho Azevedo para o governo de Minas Gerais. O vaivém em torno da corrida pelo Palácio de Tiradentes incluiu choro do senador, um pedido surpresa pelo apoio do partido durante convenção e volta atrás do Republicanos.

Choro

Na segunda-feira, o senador anunciou que havia desistido de disputar o governo de Minas após uma reunião com a cúpula do Republicanos, em Brasília.

À imprensa, Cleitinho atribui a decisão ao momento pessoal que atravessa desde a morte do irmão mais novo, Matheus Azevedo, vítima de leucemia no mês passado. O senador divulgou um vídeo ao lado do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, afirmando que não se considerava em condições de disputar uma campanha.

— Quero pedir perdão porque meu momento não está fácil para mim e para minha família. Não adianta eu entrar numa campanha agora do jeito que eu estou. Eu tenho que ser honesto com vocês, tenho que falar a verdade — afirmou o senador, chorando.

O presidente da legenda já havia barrado a candidatura de Cleitinho na semana anterior, mas ao anunciar o desfecho, afirmou que o partido tinha voltado a oferecer ao senador a indicação como candidato ao governo de Minas. Pereira disse que a decisão de não concorrer havia partido do próprio senador.





— Demos toda a oportunidade para que ele pudesse ser candidato. Mas ele tem uma decisão pessoal por causa desse momento que está passando — afirmou Pereira.

Pedido surpresa

Um dia depois do anúncio de desistência, Cleitinho voltou atrás e fez um apelo público pela sua candidatura durante convenção nacional do Republicanos nesta terça-feira, em Brasília.

Diante de dirigentes e parlamentares, Cleitinho reconheceu os recuos das últimas semanas, mas pediu uma nova chance.

— O Espírito Santo está me pedindo para me falar isso. Eu venho passando um momento de luto há 15 dias. Ontem eu tive um momento de vulnerabilidade, de espiritualidade, não estava bem, e fiz esse vídeo. Quem nunca foi e voltou? Quem nunca teve equívoco? Quem nunca errou? Então eu peço aqui, humildemente, que o presidente possa me dar essa vaga, porque eu não vou decepcionar o povo mineiro — afirmou.

O presidente do partido, no entanto, respondeu em seguida negando o pedido do senador. Na convenção, Pereira relembrou as reviravoltas em torno da candidatura de Cleitinho e afirmou que seria uma “irresponsabilidade” entregar a candidatura a alguém que, em sua avaliação, demonstrou instabilidade na tomada de decisões.

— Eu seria irresponsável com Minas. Não posso colocar Minas na mão de uma pessoa que ora pensa uma coisa e cinco minutos depois pensa outra. Voltar atrás todo mundo tem direito, mas não pode ser inconstante nesse nível. Diante do exposto, a decisão está tomada — afirmou.

Volta atrás

Após dias de negociações, em uma nova reviravolta, três dias depois, Cleitinho anunciou que o Republicanos reverteu o veto imposto à sua candidatura ao governo estadual e que entrará na disputa pelo Palácio Tiradentes.

Em nota divulgada à noite, o Republicanos elencou os motivos pelos quais decidiu rever o veto. Entre as razões citadas estão um pedido de desculpas do parlamentar após ter feito uma série de recuos e o desempenho dele nas pesquisas de intenção de voto.

De acordo com a legenda, a "decisão foi tomada após o senador reconhecer os equívocos cometidos durante o processo, apresentar formalmente suas desculpas à direção nacional e estadual do partido, à população mineira e às forças políticas envolvidas na construção eleitoral, além de assumir o compromisso definitivo de levar sua candidatura até o fim".

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