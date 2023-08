A- A+

eua Relógio de ouro com diamante por até R$ 240 mil: conheça loja onde foram vendidas joias de Bolsonaro De acordo com a Polícia Federal, ex-ajudante de ordens Mauro Cid esteve na Precision Watches, na Pensilvânia, onde são negoaciadas marcas de maior prestígio do mundo

A loja de relógios de luxo no estado da Pensilvânia, no nordeste dos Estados Unidos, onde foram negociados presentes dados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em viagens oficiais vende relógios de até R$ 240 mil. Em seu site, a Precision Watches, localizada no shopping Willow Grove Park Mall, apresenta modelos de ouro com pedras preciosas, como diamantes e safira, de marcas de maior prestígio no mundo.

No site da loja, os modelos de pré-venda estão entre aqueles que têm valores mais altos. Um dos modelos, um Rolex em ouro rosê 18 quilates, cravejado com diamantes e com safiras resistentes a arranhões, está exposto por $48.800 (ou R$ 238.91,00 mil, no câmbio desta sexta-feira). Outro, da Hublot, com correia de borracha preta, sai a $35 mil (ou R$ 171.346,00).

Na página, a Precision Watches se apresenta como sendo uma “loja de relógios de luxo familiar” que “oferece aos clientes produtos de qualidade e serviço excepcional” há mais de 30 anos.

“Nosso negócio de terceira geração tem o orgulho de oferecer a você uma ampla seleção de relógios das principais marcas de relógios suíços. Nossa equipe de especialistas está aqui para ajudá-lo a encontrar o relógio perfeito que se adapta ao seu estilo e orçamento”, diz o estabelecimento, em tradução livre.

O site informa ainda que pai e filho abriram a Precision Watch & Clock Repair, uma pequena oficina de conserto de relógios em Feasterville, na Pensilvânia, em setembro de 1991. “Especializada em relógios sofisticados e movimentos complexos, a modesta loja rapidamente ganhou reputação em toda a região, desfrutando de popularidade e sucesso entre os residentes”, completa.

De acordo com as investigações da Polícia Federal, o tenente coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, então ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pesquisou no aplicativo Waze, em 13 de junho de 2022, o endereço do Willow Grove Park Mall. Na ocasião, ele teria se deslocado até esse destino, como mostrou imagens de metadados disponíveis em seu telefone celular, apreendido e periciado pela corporação.

“O endereço refere-se ao Willow Grove Park Mall, o qual apresenta em sua página oficial na internet exatamente o endereço pesquisado e navegado no aplicativo Waze: West Moreland Road, 2500. Trata-se de um Shopping Center, o qual abriga a loja especializada em vendas de relógios novos e usados, Precision Watches”, diz a PF na representação feita ao Supremo Tribunal Federal.

O inquérito apontou também que o endereço foi o mesmo enviado por Cid ao tenente do Exército Osmar Crivelatti, que também integrava a equipe da Ajudância de Ordens do ex-presidente, em 8 de março. Nesse momento, os assessores de Bolsonaro tentavam reaver joias para devolvê-las ao Estado Brasileiro, por determinação do Tribunal de Contas da União.

Segundo a PF, dentro do estabelecimento comercial, foi identificada uma conexão em uma rede wifi chamada Precision_Guest (em português, convidado), às 15h48Z do dia 13 de junho de 2022 — cerca de 1h25min após o deslocamento aparentemente iniciado por meio da utilização do Waze.

