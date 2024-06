A- A+

atos golpistas Relógio destruído no 8/1 é único no Brasil e exemplar semelhante está no Palácio de Versalhes Ministro do STF Alexandre de Moraes votou por condenar Antônio Cláudio Alves Ferreira a 17 anos de prisão. Relógio raro é considerado "fora de padrão", e foi enviada para restauro na Suíça