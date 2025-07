"Remédio muito forte não cura", afirma Ricardo Nunes, sobre medidas cautelares impostas a Bolsonaro

A- A+

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta sexta-feira (18) que as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram muito fortes.

Durante uma agenda pública na Zona Sul de São Paulo, Nunes conversou com os repórteres e prestou solidariedade a Bolsonaro.

– Quando o remédio é muito forte, ele não cura, passa a fazer um mal. Então, não pode haver muito exagero, né? É preciso ter tranquilidade, calma. Obviamente que não sei dos dados do processo, não acompanho, não tenho essa informação. Mas quero deixar aqui a minha solidariedade pelo que está passando o presidente Jair Bolsonaro. Não tem nenhum crime de roubo, de furto, de desvios – disse Nunes.

Ainda segundo o prefeito, o ex-presidente, réu na investigação da trama golpista no Supremo, está sendo julgado sem que tenha cometido crimes contra a democracia.

– Ele (Bolsonaro) está respondendo a um processo por um caso de depredação que ele sequer estava no Brasil. Minha solidariedade a ele. A mensagem é essa. Até remédio, se você exagerar na dose, faz mal – afirmou o prefeito.

Segundo as restrições impostas por Moraes, o ex-presidente não pode se comunicar com o filho Eduardo, não deverá se aproximar de embaixadas e deverá se recolher em casa durante as noites e em todos os finais de semana.

