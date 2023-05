A- A+

CONGRESSO NACIONAL Renan culpa Lira por derrotas do governo Lula: "Impede a construção da maioria" Adversário do presidente da Câmara, senador fez novos ataques durante a semana

No centro de um embate com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o senador Renan Calheiros (MDB-AL) culpou o adversário político pelas derrotas em série que o governo vem sofrendo no Congresso. Aliado de Lula, Renan esquentou ainda mais a temperatura nesta semana ao fazer novos ataques contra Lira, que se irritou com a postura do senador.

Renan também elogiou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, pressionado no cargo em função dos reveses recentes.

— O Padilha é uma pessoa maravilhosa. O governo está tendo dificuldade porque o presidente da Câmara tem impedido que o governo construa maioria. Somente isso. Então, ele só possibilita a votação do que vai efetivamente derrotar o governo e impede o governo de exercer a coalizão que montou. E quando aprova alguma matéria, ele aprova como se fosse uma concessão dele. Ele quer funcionar como uma espécie de guardião do mercado— afirmou o senador.

Ao ser questionado se Lira está exercendo pressão para a saída do ministro Renan Filho (Transportes), filho do senador, do governo, o senador disse que não “costuma ser informado sobre as coisas de Arthur Lira”.

O presidente da Câmara ficou irritado com uma publicação de Calheiros no Twitter, onde o senador o chamou de caloteiro, o acusou de desviar dinheiro público e também de ter agredido a ex-mulher Julyenne Lins.

Segundo aliados de Lula, Lira fez chegar ao Planalto o recado de sua insatisfação, que foi interpretado pelo governo como um pedido para retirar o filho de Calheiros, Renan Filho, do Ministério dos Transportes, em troca da tramitação da MP. Lira negou que tenha pedido a substituição de Renan Filho. É falsa e descabida a informação que pedi 'a cabeça de ministro', e muito menos em troca de aprovação de qualquer proposta do governo. Tenho agido sempre com respeito aos Poderes", afirmou Lira no Twitter.

