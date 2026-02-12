A- A+

BRASIL Renan diz que Lira não deveria concorrer ao Senado por 'não ter experiência em ajudar' Alagoas Senador voltou a criticar o rival após declarar, no final de janeiro, que o ex-presidente da Câmara é 'contra todos os interesses' do estado

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou, nesta quarta-feira, que o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) deveria permanecer na Câmara nas eleições deste ano. Os parlamentares rivais são pré-candidatos ao Senado e aparecem como os principais nomes da disputa, mas Calheiros argumenta que Lira não tem experiência suficiente em "ajudar o estado" para dar o salto no Congresso Nacional.

— Acho até que ele deve ficar um pouco mais na Câmara dos Deputados, porque ele não tem nenhuma experiência em ajudar o estado e batalhar pelas causas de Alagoas — disse o senador, em entrevista concedida a jornalistas na sede da Polícia Federal, em Brasília, após uma reunião com o diretor-geral Andrei Rodrigues para tratar sobre o caso Master.

Questionado sobre a candidatura do rival, Calheiros afirmou não saber sobre o assunto, que "não tem muita importância". Apesar disso, ele ressaltou que irá se reunir com o MDB, na semana que vem, para estabelecer que os filiados devem assumir o compromisso de não votar no ex-presidente da Câmara.

— Vou reunir o MDB na próxima semana para dizer que só será candidato quem assumir o compromisso de votar em todos os deputados da coligação. Quem quiser votar no Arthur Lira, vai para o partido dele — afirmou.





'Contra todos os interesses do estado'

A declaração de Calheiros nesta quarta-feira endossa seu posicionamento recente sobre o rival. No final de janeiro, durante uma agenda na cidade de Pariconha, interior de Alagoas, ele se irritou quando foi perguntado sobre Lira durante a inauguração de uma escola e de um posto de saúde, conforme mostrou a newsletter "Jogo Político", do GLOBO.

— Com o Arthur Lira eu não vou fazer aliança nem no sertão, nem em lugar nenhum de Alagoas. O Arthur Lira, se você recordar nos últimos anos, ficou contra todos os interesses do nosso estado. Foi presidente da Câmara e no momento que tinha mais poder não ajudou Alagoas. Perseguiu o estado, por isso é que ele não vai ter a satisfação de subir no mesmo palanque que eu — respondeu ao Portal Ítalo Timóteo.

Lira, por sua vez, tem mantido silêncio em relação aos ataques do rival. Na última eleição, no entanto, a postura foi diferente: em maio de 2022, o deputado chamou Calheiros de “cachorro sem dente que se aproveita da miséria do povo alagoano”. A declaração ocorreu após o senador insinuar que havia corrupção em compras de caminhão de lixo feitas pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), na época comandada por aliados de Lira.

Disputa por isenção do IR

Outro embate recente entre os dois ocorreu no final do ano passado, com a sanção do projeto de lei de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. Na Câmara, ele foi relatado por Lira, enquanto no Senado o relator foi Calheiros, e os parlamentares disputaram o espólio político do projeto com direito a outdoors e troca de farpas.

No dia da votação no plenário do Senado, em novembro, Calheiros fez questão de criticar o texto relatado por Lira. Segundo ele a proposta, contém "jabutis" (trechos inseridos em um projeto que não tem a ver com o objetivo original), mas concedeu parecer favorável ao texto diante da urgência de sua aprovação.

— O projeto da Câmara veio com muitos erros, diversos jabutis maliciosamente inseridos, o relator incluiu isenções tributárias brindando privilégios e comprometendo a arrecadação e neutralidade do projeto. Segundo dados da consultoria do Senado, o substitutivo da Câmara traz déficit — disse durante seu discurso.

Lira, por sua vez, disse em nota disparada logo após a aprovação, que o "projeto foi alvo de politicagem, com críticas infundadas e estimativas equivocadas". "Ao final, o Senado reconheceu que o projeto do deputado Arthur Lira é neutro fiscalmente, premissa basilar que norteou os trabalhos na Câmara dos Deputados".

