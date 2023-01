A- A+

Acusação Renan Calheiros vai pedir ao STF extradição do ex-presidente Bolsonaro no prazo de 72 horas Senador pede, ainda, que ex-presidente seja considerado fugitivo da Justiça brasileira e que venha dar esclarecimentos à Justiça

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) quer que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determine a extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro no prazo de 72 horas.

Em entrevista à CNN, nesta segunda-feira (9), ele disse que vai formular petição para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja formalmente investigado no inquérito dos atos antidemocráticos, que seja considerado fugitivo da Justiça brasileira e que ele venha dar esclarecimentos à Justiça.

O senador acrescentou que, caso o ex-presidente se recuse a prestar depoimento, usará a mesma petição para solicitar a prisão preventiva de Bolsonaro.

“A eleição se deu em torno disso: de um lado, a civilidade; do outro, a barbárie. Isso [a invasão] aconteceu com a participação de forças de segurança e das Forças Armadas. Tivemos um atentado à democracia”, afirmou.

Quanto à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes em relação ao governador de Brasília, Ibaneis Rocha (MDB), Renan disse concordava e que Rocha colaborava com estratégias e práticas fascistas há muito tempo.

“Ele (Ibaneis Rocha) se beneficiou com o governo Bolsonaro, fez questão de nomear o ex-ministro da Justiça do ex-presidente Bolsonaro como seu Secretário de Segurança”, afirmou, acrescentando que vai pedir ao MDB a expulsão de Ibaneis pela participação nos atos golpistas”.



