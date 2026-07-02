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Eleições 2026 Renan Santos anuncia Aroldo Medina como pré-candidato a vice; veja quem é Comunicado foi realizado em Caxias do Sul, no RS; o pré-candidato à vice-presidente é jornalista e tenente-coronel

O pré-candidato à presidência Renan Santos (Missão) anunciou, nesta terça-feira, Aroldo Medina, de 62 anos, como seu pré-candidato à vice. O comunicado foi realizado durante um encontro em Caxias do Sul (RS), que reuniu apoiadores do presidenciável. Na ocasião, Medina, que é o tenente-coronel e jornalista, homenageou Renan Santos com uma medalha. “Renan é merecedor da nossa confiança plena e sua bravura, o devido e legítimo reconhecimento", publicou Medina.

"Eu gostaria muito que o senhor fosse o meu vice-presidente, de verdade, de verdade", diz Renan Santos ao fazer o convite.

Em post no Instagram, Medina afirma que, “com serenidade, respondi sim, à honrada Missão”, além de fazer elogios ao presidenciável. Nas redes sociais, ele se intitula “policial militar, jornalista e editor de jornais, livros e revistas na área militar, desde 1987, e pré-candidato à vice-presidente”.

“Compreendo seu coração de nobreza robusta ao ungir-me seu cavaleiro, na batalha que está por vir, para combater o bom combate, fielmente ao seu lado. Honrarei essa confiança, com 100% de lealdade ao Renan, à família Missão e a toda Nação Brasileira”, afirmou o pré-candidato à vice, em post nas redes sociais. Medina pontuou, ainda, que garante ao “povo brasileiro que compreende com ética e responsabilidade, os deveres que assumo neste momento histórico”. E que o futuro do Brasil “será glorioso”.

"Fui convocado para um trabalho de Hércules (...). Aceitei a honra da maior Missão da minha vida. Combater o bom combate ao lado do Renan, com a benção do mestre Jesus", disse Medina em post no X.

Fui convocado para um trabalho de Hércules. @RenanSantosMBL escalou-me como pré-candidato à vice-presidência do Brasil, durante evento social, em Caxias do Sul. Aceitei a honra da maior Missão da minha vida. Combater o bom combate ao lado do Renan, com a benção do mestre Jesus. pic.twitter.com/MfgL1LEO2A — Aroldo Medina (@Aroldo_Medina) July 2, 2026

O pré-candidato à vice é tenente-coronel da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, jornalista e filiado ao Missão. Ele já disputou eleições para prefeito de Canoas, governador do Rio Grande do Sul, deputado estadual e vereador em Porto Alegre. Nas eleições de 2014, 2018 e 2024, não ganhou os pleitos, mas ficou como suplente.

Natural de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e morador de Canoas, Medina iniciou a carreira militar na aeronáutica, Posteriormente, ele ingressou na Brigada Militar do Rio Grande do Sul, onde serviu por 30 anos, segundo a sigla.

Medina também é pós-graduado em segurança pública, fez curso de especialização em política e estratégia de governo, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), além de especialização em Defesa Civil.

Em maio, o Missão anunciou Medina como pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Sul, com foco em temas como segurança pública, combate à corrupção e enfrentamento ao crime organizado.

O pré-candidato à vice mantém um blog no qual compartilha postagens sobre o partido Missão. “Postamos aqui algumas de nossas ideias, pensamentos e ações, construindo um diário público para que as pessoas nos conheçam”, diz a descrição da página.

Na página, Medina fez um texto sobre o fim da ditadura de Nicolás Maduro, sobre o caso do cão orelha, artigos sobre segurança pública, criação de filhos e inovações em cidades. Além de postagens sobre viagens e eventos que participa, crônicas do cotidiano e notícias internacionais.

A pesquisa da Genial/Quaest, divulgada em 14 de junho, mostrou Renan Santos com 3% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro (PL) apareceu com 29%, e o presidente Lula (PT), com 39%. O partido Missão foi criado em novembro do ano passado, pela militância do Movimento Brasil Livre (MBL).

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