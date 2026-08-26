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ELEIÇÕES 2026 Renan Santos: Brasil tem que ter condições de ter uma arma atômica Presidenciável disse que "ter armas nucleares é uma forma de defender sua própria soberania"

O candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, voltou a defender que o Brasil desenvolva bombas atômicas.



Durante entrevista nesta quarta-feira, 26, à TV Globo, o presidenciável disse que "ter armas nucleares é uma forma de defender sua própria soberania".



"No futuro, se o Brasil quiser ser uma das cinco maiores nações do mundo, ele vai precisar ter soberania, soberania sob seu próprio território, soberania militar e vai ter que discutir ter bombas atômicas", disse.

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