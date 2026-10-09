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Eleições 2026 Renan Santos critica declaração de apoio de Augusto Cury a Flávio Bolsonaro: 'Comédia' Em outro vídeo, Renan Santos afirmou que depois do anúncio de apoio dos outros ex-presidenciáveis, ele e membros do partido Missão foram procurados para também apoiar o candidato do PL

Em vídeo publicado nas redes sociais, Renan Santos, ex-candidato à Presidência pelo partido Missão, criticou a declaração de apoio de Augusto Cury (Avante) a Flávio Bolsonaro (PL), que vai disputar o segundo turno contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Esse cara é um comédia. As pessoas votaram em um comédia", declara Renan. Ele afirmou também que o movimento seria uma manobra do Avante para negociar posições em um eventual governo de Flávio Bolsonaro.

Na quinta-feira (8) o escritor Augusto Cury declarou apoio a Flávio Bolsonaro mediante o compromisso com oito prioridades, estabelecidas em um termo assinado pelo candidato do PL. Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) já haviam afirmado apoio.

Em outro vídeo, Renan Santos afirmou que depois do anúncio de apoio dos outros ex-presidenciáveis, ele e membros do partido Missão foram procurados para também apoiar o candidato do PL. "Ninguém vai vir empurrar a mim, ninguém vai vir empurrar ao nosso grupo. Nós temos dignidade, não somos iguais aos demais candidatos", afirmou na publicação.

O político disse ainda que o bolsonarismo "virou dono da direita". "É impossível ganhar uma eleição no campo da direita sem ser bolsonarista", declarou. Segundo Renan, ele só foi considerado de direita apenas agora depois do primeiro turno, tendo sido demandado por sua posição política.

"Me chamaram de esquerdista e comunista a campanha toda. Chega o segundo turno, agora sou direitista. Agora, tenho obrigações com a direita. Que conversa é essa? Mesmo minhas propostas têm sido muito mais à direita que as do Flávio", relata.

Ainda no vídeo, ele diz que "não estava fechado com ninguém", apenas com a sua dignidade e a de seus seguidores. Além disso, afirma que seus seguidores sabem o que deve ser feito no segundo turno, mas que ele não irá se expor em brigas e campanhas.

Renan Santos obteve mais de 2,6 milhões de votos no primeiro turno das eleições, ficando em 4º lugar no primeiro turno.

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