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Renan Santos defende que decisões 'ilegais' do STF não devem ser cumpridas

A declaração foi feita durante a sabatina da TV Globo

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Renan Santos participou de sabatina da TV GloboRenan Santos participou de sabatina da TV Globo - Foto: Reprodução/TV Globo

O candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, disse há pouco que não vai "sair desrespeitando" todas as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), mas voltou a defender que apenas aquelas decisões consideradas "ilegais" não devem ser cumpridas. A declaração foi feita durante a sabatina da TV Globo.
 

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"Não é que eu falei que vou sair desrespeitando todas as decisões do STF, que isso é um absurdo", afirmou. Entretanto, ele defendeu que decisões que forem consideradas "ilegais" são uma exceção.

"Qualquer cidadão, diante de uma decisão ilegal, ele pode não cumprir. Na verdade, ele tem o dever de não cumprir Decisão ilegal não se cumpre", concluiu.

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