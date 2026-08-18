Renan Santos defende redução da maioridade penal para quem cometer crimes violentos
"Todos os crimes violentos vão ter redução da maioridade penal, e crimes hediondos não têm idade penal", disse o candidato do Missão
O candidato do partido Missão à Presidência da República, Renan Santos, defendeu o fim da maioridade penal para crimes hediondos e a redução para 14 anos da maioridade penal para crimes violentos.
As declarações ocorreram nesta terça-feira, 18, durante o evento "Encontro com Presidenciáveis - Diálogo pelo Futuro do Brasil", promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), em Brasília.
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"Todos os crimes violentos vão ter redução da maioridade penal, e crimes hediondos não têm idade penal", disse Santos a jornalistas. "Se um garoto de 12 anos estuprou alguém e levou essa pessoa a morrer, ele será julgado."
Fazenda
No mesmo evento, o candidato afirmou que já escolheu o seu ministro da Fazenda, mas declarou que o anúncio do seu nome será realizado na semana que vem.
A jornalistas, Renan Santos defendeu cortes de R$ 200 bilhões anuais, por meio de redução em supersalários e em renúncias tributárias, desindexação do salário mínimo e desvinculação de pisos constitucionais da saúde e da educação, entre outras medidas.
Segundo o deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP), um dos nomes da equipe econômica é Paulo Bijos, ex-Ministério do Planejamento e Orçamento.