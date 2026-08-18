Renan Santos defende transformar gastos de governo em investimento de infraestrutura

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O influenciador e candidato à Presidência pelo Missão, Renan Santos, voltou a defender uma reforma fiscal e afirmou que toda redução de gastos do governo vai virar investimento em infraestrutura. A fala foi feita nesta terça-feira, 18, durante participação no 11º Fórum da Confederação Nacional dos Transportes (CNT).



"Nós precisamos fazer todas as reformas fiscais para economizar bilhões de reais, porque a nossa âncora fiscal será a seguinte e ela é muito clara: tudo que eu reduzir em termos de vinculações e indexações, será transformado em superávit. Tudo que eu reduzir em termos de gastos do governo vai virar investimento em infraestrutura", disse.

Ele reforçou, em seguida, que "nós temos que subir para 4% ou a mais de 4% sendo gastos investimentos de infraestrutura, e nós só vamos fazer isso gerando espaço fiscal para isso", enfatizou, ao reforçar que a reforma fiscal será o primeiro tema que ele irá se debruçar caso seja eleito.

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