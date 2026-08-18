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Renan Santos defende transformar gastos de governo em investimento de infraestrutura

A fala foi feita durante 11º Fórum da Confederação Nacional dos Transportes

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Vou cortar muito incentivo fiscal, mas há modelos que funcionam, como no agro, diz Renan SantosVou cortar muito incentivo fiscal, mas há modelos que funcionam, como no agro, diz Renan Santos - Foto: Partido Missão/Divulgação

O influenciador e candidato à Presidência pelo Missão, Renan Santos, voltou a defender uma reforma fiscal e afirmou que toda redução de gastos do governo vai virar investimento em infraestrutura. A fala foi feita nesta terça-feira, 18, durante participação no 11º Fórum da Confederação Nacional dos Transportes (CNT).
 

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"Nós precisamos fazer todas as reformas fiscais para economizar bilhões de reais, porque a nossa âncora fiscal será a seguinte e ela é muito clara: tudo que eu reduzir em termos de vinculações e indexações, será transformado em superávit. Tudo que eu reduzir em termos de gastos do governo vai virar investimento em infraestrutura", disse.

Ele reforçou, em seguida, que "nós temos que subir para 4% ou a mais de 4% sendo gastos investimentos de infraestrutura, e nós só vamos fazer isso gerando espaço fiscal para isso", enfatizou, ao reforçar que a reforma fiscal será o primeiro tema que ele irá se debruçar caso seja eleito.

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