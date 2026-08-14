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ELEIÇÕES 2026

Renan Santos denuncia ameaça de morte em ato de início de campanha

Segundo a equipe do candidato, autor de mensagem em rede social disse que compareceria ao comício armado

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O presidente do Missão, Renan Santos é candidato a presidência da República no pleito 2026.O presidente do Missão, Renan Santos é candidato a presidência da República no pleito 2026. - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A equipe do candidato à presidência Renan Santos (Missão) afirma que ele foi ameaçado de morte para o ato de início de campanha marcado para este domingo (16).

A mensagem foi publicada em uma rede social e o suposto autor alegou ser um aluno da Universidade de São Paulo (USP). A denúncia foi encaminhada para as autoridades.

No texto, um usuário anônimo diz que atacará Renan durante o comício, que será realizado no Largo São Francisco, na região central de São Paulo. O autor afirma que seria aluno da faculdade de direito da USP.

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A mensagem foi postada em um fórum chamado "Leftypol", em que são feitas discussões envolvendo o campo político da esquerda. O homem diz ainda que estaria armado e escreve que "no dia 16, quando Renan vier para cá, irei matá-lo".

A equipe do candidato afirma que recebeu a mensagem como uma denúncia por e-mail. A publicação original foi apagada do fórum.

— Eu venho recebendo ameaças e é recorrente. A gente encaminha para a Polícia Federal, entra em contato com as autoridades, mas essa é a primeira mensagem em que todos os fundamentos de um eventual atentado estão dados — disse Renan, sobre o caso.

Segundo a assessoria do candidato, o evento seguirá conforme o planejado e "medidas de segurança serão adotadas".

A realização do ato de início de campanha no Largo São Francisco gerou reações de entidades estudantis.

O Centro Acadêmico XI de Agosto, dos alunos do curso de direito da USP, realizou um protesto contra a realização do comício no endereço na quinta-feira (13).

No evento de domingo, Renan promete realizar uma apresentação musical inspirada no cantor norte-americano Bob Dylan.

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