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Eleições 2026

Renan Santos diz acreditar que ministro André Mendonça vem sendo 'imparcial'

O candidato não mencionou, porém, o recente caso que revelou que Mendonça recebeu pessoalmente o banqueiro Daniel Vorcaro no início de 2025

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Por que Renan Santos foi punido? Entenda regra do TSE e as críticas à decisão de ToffoliPor que Renan Santos foi punido? Entenda regra do TSE e as críticas à decisão de Toffoli - Foto: Reprodução/TV Globo

O candidato à presidência Renan Santos (Missão) afirmou que acredita que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça "vem sendo imparcial". A declaração foi feita em entrevista à Bacci TV.

O presidenciável afirmou que o magistrado vem tratando do caso do Banco Master de maneira "fria" e que está passando por um momento de "teste de fogo" com o caso do filme biográfico do ex-presidente Jair Bolsonaro, intitulado "Dark Horse", em que foi revelado o financiamento da produção pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

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"O tema Dark Horse tem que ser aberto para o Brasil e o Brasil precisa saber o que está acontecendo... O André Mendonça não pode se esquivar disso, e eu não acho que ele vai se esquivar", disse. Ele afirmou que vem gostando muito da condução do magistrado: "Eu acho que o André Mendonça vem tendo uma postura corajosa de enfrentamento que ninguém teve. E eu acho que faz bem para a Suprema Corte a postura que ele vem tendo", disse.

O candidato não mencionou, porém, o recente caso que revelou que Mendonça recebeu pessoalmente o banqueiro Daniel Vorcaro no início de 2025.

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