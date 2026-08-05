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ELEIÇÕES 2026 Renan Santos diz que acusação de estupro é falsa e motivada por família de ex-namorada Justiça absolveu o presidenciável em processo que terminou sem provas suficientes para condenação

O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, disse nesta quarta-feira (5), que uma acusação de estupro apresentada contra ele é falsa e foi feita por uma ex-namorada.

A mulher teria sido pressionada a registrar uma ocorrência enganosa por familiares que não aprovavam o relacionamento entre os dois, ele alegou.

Em entrevista à GloboNews, Renan relatou que encontrou a ex-companheira durante a pandemia, após o término do relacionamento, mas negou que os dois tenham mantido relações sexuais naquela ocasião.

De acordo com ele, a mulher havia saído escondida de casa por causa das restrições sanitárias e não sabia como explicar a situação aos familiares.

"A família convence ela a me dar um corretivo. E aí ela faz uma falsa acusação contra mim", declarou. Renan afirmou ter provas de que a mulher telefonou para ele da delegacia, ainda na madrugada, demonstrando arrependimento pelo registro da ocorrência.

Segundo o candidato, a mulher deixou São Paulo após o episódio, mas posteriormente retornou ao Estado e retirou a acusação. Mesmo assim, o Ministério Público prosseguiu com o caso, que foi levado à Justiça.

Renan disse que, durante o processo, a ex-namorada afirmou que ele não havia cometido o crime e admitiu ter mentido. Segundo o candidato, a mãe da mulher também confirmou a versão e pediu que a filha não fosse punida. "Ela falou: 'O Renan não fez nada, eu errei, eu menti'", relatou.

O candidato foi absolvido pela Justiça. Segundo o Ministério Público de São Paulo, a própria Promotoria pediu a absolvição após a fase de instrução por entender que não havia provas suficientes para sustentar uma condenação. A informação foi confirmada pelo órgão.

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