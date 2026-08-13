ELEIÇÕES 2026
Renan Santos diz que e-mail de Flávio Bolsonaro foi usado para pedir filiação paga ao Missão
Candidato afirma que quatro mensagens de confirmação foram abertas e desafia senador a revelar quem teve acesso à conta
As declarações do presidenciável Renan Santos (MBL) foram feitas durante uma sabatina na GloboNews. - Foto: Youtube/Reprodução
O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, afirmou nesta quinta-feira (13), que alguém cadastrou o e-mail de Flávio Bolsonaro e solicitou uma filiação paga ao partido em nome do senador. O candidato participou do evento Blockchain.Rio, realizado na região central do Rio de Janeiro.
"O time de Flávio Bolsonaro teve acesso aos e-mails de confirmação e, dos oito e-mails enviados pelo sistema, quatro foram abertos e houve clique em link dentro do e-mail", afirmou Santos.
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Na avaliação de Renan Santos, Flávio Bolsonaro estaria tentando "fazer do limão uma limonada" e abafar questões relacionadas ao seu patrimônio. O candidato também afirmou que pretende desafiar Flávio Bolsonaro a revelar quem teve acesso aos e-mails.