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ELEIÇÕES 2026 Renan Santos diz que e-mail de Flávio Bolsonaro foi usado para pedir filiação paga ao Missão Candidato afirma que quatro mensagens de confirmação foram abertas e desafia senador a revelar quem teve acesso à conta

O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, afirmou nesta quinta-feira (13), que alguém cadastrou o e-mail de Flávio Bolsonaro e solicitou uma filiação paga ao partido em nome do senador. O candidato participou do evento Blockchain.Rio, realizado na região central do Rio de Janeiro.



"O time de Flávio Bolsonaro teve acesso aos e-mails de confirmação e, dos oito e-mails enviados pelo sistema, quatro foram abertos e houve clique em link dentro do e-mail", afirmou Santos.

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