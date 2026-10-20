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Eleições 2026 Renan Santos diz que eleitor dele que quiser votar em Flávio vai 'pagar mico' e 'perder tempo' As declarações do presidente do Missão se dão após o ex-coach Pablo Marçal, que tem assessorado Flávio Bolsonaro, dizer que ele teria "perfil de Hitler", e que seus apoiadores seriam "esquisitos"

O candidato do Missão no primeiro turno da disputa presidencial, Renan Santos, afirmou que os eleitores dele que quiserem votar em Flávio Bolsonaro vão "pagar mico" e que estariam "perdendo o seu tempo". O próprio Renan Santos diz que vai anular o voto ou não irá votar.

As declarações do presidente do Missão se dão após o ex-coach Pablo Marçal, que tem assessorado Flávio Bolsonaro, dizer que ele teria "perfil de Hitler", e que seus apoiadores seriam "esquisitos".

"Então, se você é um eleitor meu, entenda. Eles (a campanha de Flávio) chamaram você de esquisitão. Você é um esquisitão e eu sou um nazista. Isso aqui eu já falei pra vocês: votem quem vocês quiserem. Façam o que vocês quiserem nessas eleições. Mas se você é eleitor meu e está disposto a pagar esse mico, achando que você tá salvando o Brasil, eu já falei, você tá perdendo o teu tempo", afirmou ele.

Segundo Renan Santos, a campanha do Flávio acha que já ganhou a eleição e, por isso, não teria muito interesse nos votos dos apoiadores do Missão.

"Eles acham que eles estão três, quatro pontos na frente. E que, depois, eles vão poder fazer o que eles já tentaram fazer no mandato do Jair (Bolsonaro), que é ir pra cima da gente, institucionalmente", diz ele, completando: "O Marçal está falando basicamente o que aquela turma acha ali".

Renan indicou ainda não ter decidido se votará nulo ou se não irá às urnas.

"Vocês viram que eu não vou votar. Vou votar nulo. Ou nem vou votar. Faz muito tempo que eu não vejo o meu sobrinho. Quero ver o meu sobrinho. Meu irmão tá até me cobrando", ironizou.

As declarações de Pablo Marçal sobre Renan Santos foram feitas na última segunda-feira, 19, no podcast IronTalks TV, ao comentar a decisão de Renan Santos de não apoiar a candidatura de Flávio no segundo turno.

"O Renan criou uma seita na cabeça dos moleques esquisitos. A meninada esquisita decidiu, é Renan ou não é nada. Mano, o cara tem um perfil do Hitler absurdo. Até trejeito do Hitler de querer implantar coisa de comunista, de ditar, que não tem nada a ver com direita, nunca foi, tá desmascarado", afirmou Marçal.

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