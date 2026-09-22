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Eleições 2026 Renan Santos diz que 'gastou tempo' conversando com mercado financeiro: 'Ninguém dá dinheiro' O candidato afirmou que existe um modelo clássico de campanha em que se participa de eventos com ampla cobertura da imprensa e promovido por associações, federações e bancos, por exemplo

O candidato à presidência da República Renan Santos (Missão) afirmou que "gastou tempo" indo conversar com o mercado financeiro nas primeiras semanas de campanha, porque "ninguém 'cola' junto". "Esquece esses eventos, ninguém dá dinheiro", disse em entrevista ao podcast RedCast nesta terça-feira (22).

O candidato afirmou que existe um modelo clássico de campanha em que se participa de eventos com ampla cobertura da imprensa e promovido por associações, federações e bancos, por exemplo.

Nesse contexto, ele afirmou: "Esquece esses eventos, ninguém dá dinheiro". Em seguida, continuou dizendo que, se "não estão dando dinheiro, 'dane-se', quer saber minha proposta, leia o meu livro. Aí eu dei uma 'banana' para essa galera, mas eu gastei tempo indo no mercado financeiro e falando 'ó, essa aqui é nossa proposta', mas ninguém cola junto. Não colou junto? Tchau!", afirmou.

O candidato sinalizou ter se arrependido de não ter seguido o seu "instinto" de viajar de cidade em cidade desde o início da campanha. O candidato iniciou uma viagem à sete estados na última semana.

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