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Eleições 2026 Renan Santos diz que tem 'asco' de Flávio e reforça que seu eleitor está 'livre' no 2º turno Na avaliação de Renan Santos, uma eventual vitória de Flávio "representa um alinhamento automático aos Estados Unidos da América"

O presidente do partido Missão, Renan Santos, que perdeu a disputa à presidência da República no último domingo, 7, disse que tem "asco" à Flávio Bolsonaro (PL) e que o candidato que concorre ao segundo turno "gosta de fazer negócios com pessoas complicadas". A declaração foi feita em live transmitida pelo canal do Movimento Brasil Livre (MBL) no Youtube.

Santos avaliou, durante a live, que o candidato do PL é o favorito na disputa de segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao reforçar que não declarou apoio a nenhum dos dois candidatos, ele lançou críticas à Flávio: "Ninguém aqui é Flávio Bolsonaro. Nós somos Missão, somos algo em si. Nós somos nós mesmos. Eu tenho asco ao Flávio Bolsonaro, eu tenho ojeriza a esses caras", disse. Ele reforçou, durante a transmissão, que o eleitor está "livre" para fazer o que quiser em relação ao seu voto no segundo turno.

Ao criticar o candidato do PL, Santos disse que Flávio é um cara que gosta de fazer negócios com pessoas complicadas. "Ele ficou muito rico fazendo negócio com pessoas complicadas, e agora ele vai ficar ainda mais rico porque ele não vai ter nenhum limite para fazer negócio com pessoas complicadas. E a verdade é que, em um governo dele, pessoas complicadas poderão fazer cada vez mais negócios, inclusive com ele", enfatizou.

'Flávio representa alinhamento automático com os EUA'

Na avaliação de Renan Santos, uma eventual vitória de Flávio "representa um alinhamento automático aos Estados Unidos da América". "É uma peça em uma engrenagem americana", afirmou.

'Todos iremos pagar um preço muito grande'

Nas redes sociais, Renan se posicionou oficialmente sobre o resultado do primeiro turno. "Eu amo meu País, mas infelizmente ele decidiu nessas eleições se comportar da maneira mais infantil e espetacularizada possível, e nesse sentido, todos iremos pagar um preço muito grande", disse em vídeo.

No vídeo, ele afirma que o resultado da eleição foi marcado por duas coisas. A primeira seria o "medo do PT" e do comunismo, e a segunda, "travestis hipotéticos entrando no banheiro". "O eleitor brasileiro preferiu eleger políticos cuja campanha se baseou em travestis irem ao banheiro, enquanto os grandes problemas nacionais, que são gigantescos, são deixados para trás", disse.

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