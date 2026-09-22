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Eleições 2026

Renan Santos: 'Eu vejo risco de interferência de Trump nas eleições brasileiras'

O candidato também disse que os interesses norte-americanos no País envolvem recursos minerais. "O que os EUA querem é tirar as terras-raras do Brasil e levar para lá", afirmou

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Renan Santos, candidato a presidente pelo MissãoRenan Santos, candidato a presidente pelo Missão - Foto: YouTube Renan Santos/Reprodução

O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) afirmou nesta terça-feira (22) ver risco de interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições brasileiras. A declaração foi dada durante entrevista ao Jornal da Record.

"Eu vejo risco de interferência de Trump nas eleições brasileiras", afirmou. Renan também defendeu que o combate ao crime organizado seja conduzido pelas forças de segurança brasileiras. "Quem terá a honra de destruir o crime organizado serão as forças policiais brasileiras", disse, ao citar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

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O candidato afirmou ainda que o Brasil não deve se alinhar automaticamente nem à China nem aos Estados Unidos. "O Brasil não será vassalo da China, como quer o Lula, nem dos EUA, como quer o Bolsonaro", declarou.

Renan também disse que os interesses norte-americanos no País envolvem recursos minerais. "O que os EUA querem é tirar as terras-raras do Brasil e levar para lá", afirmou.

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