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BETS Renan Santos: fim das bets é manobra eleitoreira de Lula Candidato defende proibição das apostas on-line, mas afirma que debate deve ocorrer após as eleições

O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) classificou como uma "manobra eleitoreira" a medida provisória (MP) do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que prevê o fim das apostas on-line, conhecidas como bets.

Em vídeo enviado a jornalistas, Renan avaliou que a medida não deve avançar no Congresso. "Essa MP vai caducar, porque o Congresso é todo comprado pelas bets. Volta tudo ao normal.

É só uma medida eleitoreira do Lula para fingir que se preocupa com brasileiros que estão se endividando e ficando viciados em bets", afirmou.

Apesar das críticas à iniciativa do governo, Renan disse ser favorável à proibição das apostas online. Segundo ele, porém, a discussão deveria ocorrer após as eleições e envolver um debate mais amplo com a sociedade.

O candidato também defendeu a discussão de políticas voltadas ao combate à dependência em apostas. Para ele, além da eventual proibição das bets, é necessário buscar formas de "acabar com o vício das pessoas".

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