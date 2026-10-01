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Eleições 2026 Renan Santos: Flávio Bolsonaro teve medo de última hora do debate TV Globo cancelou o debate após decisões judiciais alterarem as regras

O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, criticou nesta quinta-feira, 1º, a desistência do senador Flávio Bolsonaro (PL) do debate da TV Globo.

Em vídeo publicado no X, afirmou que o adversário cancelou a participação três minutos após sua inclusão no encontro ser oficializada e atribuiu a decisão a medo de enfrentá-lo. A emissora cancelou o debate após decisões judiciais alterarem as regras e os candidatos Lula e Flávio decidirem não participar.

"Flávio Bolsonaro cancelou participação três minutos após a minha ser oficializada", declarou Renan. "O medo, a pauta que esse cara tem de mim." O candidato também criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já havia anunciado sua ausência. "Lula e Flávio Bolsonaro fugiram e, por conta dessa fuga, não vai ter debate", afirmou.

Renan disse ainda que a emissora impediu a entrada de sua equipe "Rede Globo, por alguma questão, não deixou a minha equipe entrar", declarou. "O que eu tenho? O que nosso grupo faz que as pessoas têm tanto medo da gente?"

Em outra publicação no X, o candidato cobrou uma manifestação de Flávio contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). "Flávio e seus seguidores: agora que estão tão bravos com o Gilmar Mendes, aguardo uma declaração do candidato bastante incisiva sobre o ministro. Seria a primeira em seis anos", escreveu.

Ao longo da noite, duas decisões judiciais alteraram as regras do encontro. A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), proibiu a Globo de exibir o púlpito vazio de Lula. Mais tarde, Gilmar determinou que a emissora incluísse Renan entre os participantes.

Flávio anunciou a desistência alegando mudança nas regras e "censura". Em nota sobre o cancelamento do debate, a Globo manifestou discordância com a interferência judicial nas regras acordadas.

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