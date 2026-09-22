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Eleições 2026 Renan Santos: Jornalismo independente fez 'trabalho fundamental' no caso do Banco Master Durante entrevista ao Jornal da Record, o candidato também voltou a defender uma reforma no Judiciário e criticou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)

O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) afirmou nesta terça-feira (22) que o jornalismo independente teve papel "fundamental" na divulgação de informações sobre o caso Banco Master. Durante entrevista ao Jornal da Record, o candidato também voltou a defender uma reforma no Judiciário e criticou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"O jornalismo independente fez um trabalho fundamental no caso do Banco Master", afirmou Renan ao ser questionado sobre as revelações envolvendo integrantes do Judiciário e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Renan fez críticas ao STF e afirmou que "os ministros estão lá para defender bandido". O candidato defendeu mudanças no Judiciário e maior poder de responsabilização de integrantes da Corte quando houver suspeitas de irregularidades, afirmando que políticos deveriam ter autonomia para julgar ministros que, segundo ele, "estavam fazendo negócio".

Investigações sobre o Banco Master e mensagens obtidas pela Polícia Federal revelaram contatos de Vorcaro com integrantes dos Três Poderes. Reportagens também apontaram relações e encontros do ex-banqueiro com autoridades, enquanto os citados têm apresentado versões distintas e, em diferentes casos, negado irregularidades.

Renan também dirigiu críticas ao Senado. "O STF e os senadores estão envolvidos nos mesmos escândalos", afirmou. Ao mencionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e Vorcaro, disse que os dois "eram amigos e estavam juntos na mesma foto".

Mensagens apreendidas pela PF mostram que Vorcaro relatou ter participado de uma reunião na residência oficial do Senado em agosto de 2025, sem identificar nominalmente Alcolumbre como participante. O presidente do Senado também já foi alvo de acusações envolvendo o ex-banqueiro, mas negou ter recebido qualquer valor de Vorcaro e classificou as alegações como falsas.

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