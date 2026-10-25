ELEIÇÕES 2026
Renan Santos (Missão) defende novo segundo turno após prorrogação do prazo de votação
Renan também comenta que para evitar conflitos armados é preciso adiar o pleito
O ex-candidato à presidência e cofundador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos (Missão), defendeu que o segundo turno seja refeito em duas semanas em decorrência de "vilipêndio" do direito de voto.
Leia também
• Nikolas afirma que no caso da direita perder, único prejudicado é Flávio
• Campanha de Flávio pediu votação até 19h por chuvas em alguns estados
• Guilherme Boulos acusa prefeitos aliados de Flávio de dificultar acesso de eleitores às urnas
Em vídeo postado no X, ele comenta que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em prorrogar o fechamento das urnas divulgada após às 17h, quando o pleito seria encerrado inicialmente, afetou o direito de voto dos eleitores.
Renan também comenta que para evitar conflitos armados é preciso adiar o segundo turno. Ao final do pronunciamento, ele culpa o STF pela "confusão".