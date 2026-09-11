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PRESIDENTE Renan Santos nega eventual apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno O candidato disse, também, que Flávio Bolsonaro é "estúpido"

O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) negou um eventual apoio ao seu adversário Flávio Bolsonaro (PL) em um segundo turno das eleições, assim como ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Jamais vou trabalhar com a hipótese de eu me juntar a algum desses grupos políticos, porque eles são corruptos", disse, durante sabatina do UOL e Folha de S. Paulo nesta sexta-feira, 11.

O candidato disse, também, que Flávio Bolsonaro é "estúpido". "O Flávio Bolsonaro é um bandido da política", afirmou.

Sobre a crise do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidenciável afirmou: "Eu imagino que esses fatos vão alterar a dinâmica das eleições nas próximas duas semanas, mas até agora já deveria haver alterações. Eu acho que esse cansaço do eleitor é a grande novidade política que nós temos". Ele voltou a afirmar que não reconhece o ministro Alexandre de Moraes como legítimo após as revelações sobre um suposto envolvimento dele com o Banco Master.

Ao ser questionado sobre quem seria mais afetado pela crise no Supremo, o candidato afirmou que acredita que Lula será o mais afetado, mas acrescentou: "Vamos ver o que vai sair do Flávio".

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