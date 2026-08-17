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ELEIÇÕES 2026 Renan Santos: "O que mais tem no Brasil é militar vagabundo que não faz nada" Segundo candidato, os supersalários dos militares serão um dos alvos de um eventual corte de gastos no setor público

O candidato do Missão à Presidência, Renan Santos, afirmou nesta segunda-feira, 17, em sabatina ao SBT News, que o Brasil possui uma massa de militares "vagabundos". Segundo o candidato, membros das Forças Armadas que deveriam atuar para combater as facções criminosas preferem fazer idas e vindas em clubes militares.

"O que mais tem no Brasil é militar vagabundo que não faz nada, que não está preocupado nem um pouco com o crime organizado no Brasil, mas ganha salário de general", disse.



Segundo Renan, os supersalários dos militares serão um dos alvos de um eventual corte de gastos no setor público. Ao falar sobre economia, o candidato do Missão disse ainda que os altos salários e os penduricalhos não são os principais problemas das contas públicas brasileiras.

"Falar de penduricalhos é fácil, falar de supersalários é fácil, mas nem de longe é o maior dos problemas", disse Renan.

O candidato do Missão à Presidência participa de sabatina no SBT, onde está sendo questionado sobre seus projetos de governo. O veículo também convidou os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante).

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