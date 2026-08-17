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Renan Santos: "O que mais tem no Brasil é militar vagabundo que não faz nada"

Segundo candidato, os supersalários dos militares serão um dos alvos de um eventual corte de gastos no setor público

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As declarações do presidenciável Renan Santos (MBL) foram feitas durante uma sabatina na GloboNews.As declarações do presidenciável Renan Santos (MBL) foram feitas durante uma sabatina na GloboNews. - Foto: Youtube/Reprodução

O candidato do Missão à Presidência, Renan Santos, afirmou nesta segunda-feira, 17, em sabatina ao SBT News, que o Brasil possui uma massa de militares "vagabundos". Segundo o candidato, membros das Forças Armadas que deveriam atuar para combater as facções criminosas preferem fazer idas e vindas em clubes militares.

"O que mais tem no Brasil é militar vagabundo que não faz nada, que não está preocupado nem um pouco com o crime organizado no Brasil, mas ganha salário de general", disse.
 

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Segundo Renan, os supersalários dos militares serão um dos alvos de um eventual corte de gastos no setor público. Ao falar sobre economia, o candidato do Missão disse ainda que os altos salários e os penduricalhos não são os principais problemas das contas públicas brasileiras.

"Falar de penduricalhos é fácil, falar de supersalários é fácil, mas nem de longe é o maior dos problemas", disse Renan.

O candidato do Missão à Presidência participa de sabatina no SBT, onde está sendo questionado sobre seus projetos de governo. O veículo também convidou os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante).

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