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ELEIÇÕES 2026 Renan Santos promete acabar com facções criminosas em um ano se for eleito Candidato afirmou que um policial possui o direito de "apontar a arma para vagabundo"

O candidato do Missão à Presidência, Renan Santos, afirmou nesta segunda-feira, 17, em sabatina ao SBT News, que vai acabar, no prazo de um ano, com as facções criminosas. Para isso, o candidato do Missão disse que irá utilizar o direito penal do inimigo. Ele disse ainda que um policial possui o direito de "apontar a arma para vagabundo".

"Nós temos um ano para destruir esses caras. Esses caras estão transformando a vida dos brasileiros em um inferno. Nós precisamos, em um ano, destruir as facções. Deixar eles quebrados financeiramente, moralmente e devolver os territórios tomados por eles para a população brasileira", afirmou.



Renan Santos também disse ser "humilhante" a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como terroristas por parte dos Estados Unidos. O candidato disse que os EUA não podem "tutelar" o Brasil sobre como combater as facções por uma questão de soberania nacional. "Quem vai destruir o crime no Brasil tem que ser o Brasil", declarou.

Ao falar sobre corrupção nas polícias brasileiras, Renan defendeu uma intervenção federal no Rio de Janeiro em um "caso grave".

O candidato do Missão à Presidência participa de sabatina no SBT, onde está sendo questionado sobre seus projetos de governo. O veículo também convidou os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante).

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