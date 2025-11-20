A- A+

BRASIL Renato Freitas: deputado do PT troca socos em Curitiba, e Assembleia leva caso a Conselho de Ética Petista afirma ter sido alvo de discriminação e humilhação e apenas se defendido do outro homem, cujo nome não foi divulgado

O deputado estadual Renato Freitas (PT-PR) disse que agiu em defesa própria ao trocar socos com outro homem numa rua de Curitiba, nesta quarta-feira (19). As imagens do embate viralizaram nas redes sociais, e a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) afirmou que a situação vai ser analisada pelo Conselho de Ética da Casa em até 90 dias.

Nas imagens, o deputado, de camisa amarela, discute com um homem vestido de preto — cujo nome não foi divulgado. O deputado pede que o homem de preto se afaste, mas ele se aproxima e leva um empurrão do parlamentar, que é agredido no rosto. Na sequência do confronto, o petista dá dois chutes na perna do homem, que lhe dá um soco no rosto.





O motivo da briga é incerto. A equipe do deputado disse que ele reagiu à ação de um agressor que o perseguiu e fez ofensas de caráter racista e ideológico. Em vídeo publicado nas redes sociais, Freitas disse que entrou na briga pelo mesmo motivo que o fazia brigar na rua no Ensino Fundamental: "humilhação, racismo, injúria, violência, agressão".

Rapaz, que vídeo foda do Renato Freitas sobre o ataque sofrido hoje. ASSISTAM!pic.twitter.com/sgmJTQgjDf — Lázaro Rosa (@lazarorosa25) November 19, 2025

— Eu não aprendi a baixar a cabeça. Não me orgulho de estar brigando na rua, jamais. Você que está me assistindo, não inveje o homem violento, e nem siga nenhum dos seus caminhos. Mas o fato é que hoje eu estava com a minha amiga, também negra, nós dois atravessando uma rua, e o cara tocou o carro em cima de nós para dar um choque, para mostrar que ele tem um carro, que ele tem poder ou sei lá o quê — relatou o parlamentar.



A briga virou tema de provocação adversários políticos de Renato Freitas, como integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL).

Apoiadores também compartilharam imagens do episódio e o defenderam.

