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Política RenovaBR destaca Pernambuco como principal polo de formação política no Nordeste Escola de formação política visita o estado para acompanhar ex-alunos e o cenário pré-eleitoral

O RenovaBR, escola nacional de formação política apartidária e sem fins lucrativos que prepara cidadãos comuns e lideranças para atuar no setor público, deve contar com cerca de 350 alunos concorrendo a cargos públicos nas eleições de deste ano. Deste total, pelo menos 23 são de Pernambuco.

A informação é do diretor-executivo da entidade, Rodrigo Cobra, que visitou a Folha de Pernambuco na tarde desta quinta-feira (23), acompanhado do gerente de relacionamento Davi Abreu. A passagem por Recife ocorre após a conclusão da formação de 209 novas lideranças de todo o país. Segundo Cobra, o objetivo é compreender o cenário político dos estados e manter o diálogo com os participantes que pretendem disputar cargos eletivos.

"Estamos rodando os estados onde a formação foi concluída para entender o contexto desses alunos que vão disputar as eleições. A escola encerra o ciclo de formação e agora acompanha o cenário eleitoral", afirmou.

Além de liderar o número de participantes do RenovaBR no Nordeste desde 2018, Pernambuco reúne atualmente 24 mandatários ligados à instituição. Entre eles estão a prefeita de Bezerros, Lucielle Laurentino (União Brasil); a prefeita de Cumaru, Mariana Medeiros (PP); vice-prefeitos, vereadores e gestores públicos. O ex-deputado federal Daniel Coelho (PSD) também faz parte da comunidade de ex-alunos da escola.

Segundo Rodrigo Cobra, a escola já formou cerca de 3,7 mil lideranças em todo o Brasil. Desse total, 386 foram eleitas para diferentes cargos, incluindo um senador, deputados federais e estaduais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Ao considerar secretários, assessores e outros ocupantes de funções públicas, a rede reúne aproximadamente 950 pessoas em posições de liderança.

O gerente de relacionamento, Davi Abreu destacou que Pernambuco se diferencia pelo engajamento dos participantes.

"Aqui a rede se encontra naturalmente. Em outros estados precisamos organizar eventos para aproximar os alunos, mas em Pernambuco esse movimento acontece de forma espontânea. As pessoas têm orgulho de fazer parte da comunidade RenovaBR", pontuou.

Neste ciclo, o RenovaBR formou 209 lideranças filiadas a dez partidos políticos. O grupo é composto por 45,5% de mulheres e 48,3% de pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas ou amarelas. A seleção reuniu candidatos de todas as regiões do país, sendo 28,7% do Nordeste.

Davi Abreu ressaltou que a diversidade política é um dos pilares da escola. "Nossa sala de aula reúne pessoas de diferentes partidos e ideologias. O objetivo é ensinar que política se faz por meio do diálogo e da construção de consensos, sempre baseada em dados e evidências", afirmou.

Para as eleições deste ano, a expectativa da instituição é que entre 350 e 400 ex-alunos disputem cargos eletivos em todo o país. Apesar disso, Cobra avalia que o número de candidaturas deve crescer em ritmo menor devido às mudanças na legislação eleitoral e às fusões partidárias, que reduziram o número de vagas disponíveis.

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