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'Dark Horse' Repasse de Vorcaro a filme de Bolsonaro supera orçamento de "Ainda Estou Aqui" e "O Agente Secreto" Publicitário confirmou ter intermediado repasses de Vorcaro para filme de Bolsonaro; Dono do Master aportou R$ 62 milhões de reais, mas suspendeu repasses com crise na instituição

O montante transferido pelo banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do longa-metragem “Dark Horse”, uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, já ultrapassa o orçamento de dois dos maiores sucessos recentes do cinema brasileiro.

Segundo reportagem do The Intercept Brasil publicada nesta quarta-feira (13), Vorcaro repassou R$ 62 milhões entre fevereiro e maio de 2025, valor que supera os R$ 28 milhões gastos em "O Agente Secreto" e os R$ 45 milhões de "Ainda Estou Aqui", filme premiado no Oscar.

Conforme publicou a coluna da jornalista Malu Gaspar, o acordo teria sido intermediado pelo publicitário Thiago Miranda, dono da agência Mithi, que confirmou ter apresentado o projeto ao banqueiro a pedido do deputado federal Mario Frias (PL-SP).

De acordo com Miranda, o total originalmente previsto era de R$ 134 milhões (o equivalente a quase cinco vezes o custo de O Agente Secreto), mas os repasses foram interrompidos após a prisão de Vorcaro e os escândalos de fraude envolvendo o Banco Master.

No caso de Agente Secreto, longa estrelado por Wagner Moura, o valor total da produção foi dividido entre Brasil, França, Alemanha e Holanda. Segundo dados da Ancine, a fatia brasileira foi de R$ 13,5 milhões, divididos em R$ 7,5 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), fundo ligado ao Ministério da Cultura e operacionalizado pelo BNDES, e a diferença vêm da iniciativa privada.

*Reportagem em atualização

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