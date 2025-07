Representante dos EUA deve ir à reunião de Tarcísio com empresários em SP na terça-feira

A- A+

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai se reunir com 15 empresários paulistas nesta terça-feira (15), às 9h30, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. O motivo do encontro, organizado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, e pelo empresário e ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, é discutir o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a partir do dia 1° de agosto.

A reunião deve contar com a participação presencial do encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, segundo confirmou ao Globo um integrante do governo Tarcísio próximo do assunto. Escobar se reuniu com Tarsísio na semana passada, em Brasília, o que gerou reações negativas de bolsonaristas — grupo que insiste que o único caminho para uma conciliação com o governo americano é uma anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e ao ex-presidente.

– A reunião ocorrerá para o governador fazer um diagnóstico da situação após ouvir os empresários e exportadores. Com isso, ele vai medir o impacto do tarifaço para ter a exata posição de São Paulo e poder pensar em pontos de negociações – afirma um secretário de Tarcísio.

Segundo o mesmo integrante do governo estadual, a posição de Tarcísio, de ouvir os empresários, faz parte de uma estratégia de separar a questão política da situação econômica.

– Tarcísio vai seguir o roteiro que ele mesmo traçou. Primeiro ele analisou a questão sob o aspecto pessoal de Bolsonaro e depois o aspecto da missão que lhe foi dada, como governador. São Paulo terá o maior impacto (do tarfiaço) entre todos os estados. Se é verdade que o governo federal é quem vai comandar o processo de conversas, a obrigação do estado é ter uma posição nessa mesa – diz o secretário.

Nesta segunda, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse ao jornal Folha de S. Paulo que a posição de Tarcísio, de tentar negociar uma saída para a taxação de Trump, “é um desrespeito comigo”.

– Esta não é a primeira e nem será a última vez em que o governador vai se indispor com os bolsonaristas — conclui o secretário do governo paulista.

