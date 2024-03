A- A+

BRASIL Reprovação do governo Lula sobe para 34% na cidade de São Paulo, aponta Datafolha Avaliação positiva da gestão petista caiu de 45% para 38% no período

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reprovado por 34% dos paulistanos, segundo pesquisa do Datafolha divulgada na madrugada desta terça-feira, 12. No levantamento de agosto de 2023, o índice de reprovação estava em 25%.

Já a avaliação positiva da gestão petista caiu de 45% para 38% no período. Aqueles que consideram o governo Lula regular passaram de 29% para 28%. Nos dois levantamentos, 1% não soube responder.





Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem a gestão aprovada por 33% dos paulistanos, segundo a mesma pesquisa do Datafolha - em agosto, o índice de aprovação estava em 30%. A reprovação do governador oscilou de 27% para 26% no período. Os que consideram o governo Tarcísio regular passaram de 38% para 37%. Os que não sabem opinar foram de 4% para 3%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 8 de março e entrevistou 1.090 eleitores na capital paulista. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-08862/2024.

Veja também

TAC Atos golpistas: empresas e Centro de Tradições Gaúchas de MS fazem acordo com MPF