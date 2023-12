A- A+

Pesquisa Reprovação do STF salta para 38%, e aprovação cai para 27%, diz Datafolha Outros 31% consideram regular o desempenho do tribunal, taxa que era de 34% no aferimento anterior. O instituto ouviu 2.004 eleitores em 135 cidades na última terça-feira

A imagem do Supremo Tribunal Federal (STF) piorou diante da população brasileira no último ano. A desaprovação do trabalho dos ministros subiu de 31% para 38% desde dezembro de 2022, enquanto a aprovação caiu de 31% para 27% no mesmo período. Os dados são da pesquisa Datafolha divulgada neste sábado.

Outros 31% consideram regular o desempenho do tribunal, taxa que era de 34% no aferimento anterior. O instituto ouviu 2.004 eleitores em 135 cidades na última terça-feira. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em dezembro de 2019, quando o Datafolha passou a levantar a opinião dos brasileiros sobre o Supremo, o índice de desaprovação era similar: 39%. Mas naquela ocasião a aprovação era mais baixa, 19%. E outros 38% consideravam o trabalho dos ministros como regular.

Desde então, apenas em um levantamento o saldo dos ministros esteve positivo perante os entrevistados. Em maio de 2020, no início da pandemia de coronavírus, 30% aprovavam seu trabalho, enquanto 26% reprovavam. A partir de então os índices negativos se mantiveram sempre maiores, senão iguais.

A despeito do crescente envolvimento da Corte na política nacional nas últimas décadas, o Supremo se tornou ator central na disputa ideológica, em especial durante o governo de Jair Bolsonaro. Seus integrantes se tornaram alvo de ataques durante manifestações de apoiadores do então presidente e foram até ameaçados, como no caso do ex-deputado federal Daniel Silveira.

