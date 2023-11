A- A+

Jaboatão dos Guararapes Republicanos confirma apoio à pré-candidatura de Elias Gomes (PT) para a Prefeitura do Jaboatão O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participou do ato que oficializou a aliança entre os partidos na cidade

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participou, neste domingo (19), do Ato de Apoio do Republicanos à Frente de Oposição no Jaboatão dos Guararapes. A cerimônia, realizada no Hotel Barramares, em Piedade, oficializou o apoio do partido à pré-candidatura de Elias Gomes, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), para a Prefeitura do Jaboatão.

Em entrevista à imprensa, o ministro afirmou que a decisão de apoiar o petista foi definida de forma coletiva. Silvio Costa Filho também lembrou a atuação de Gomes em gestões passadas. O pré-candidato já foi prefeito da cidade por dois mandatos e também já comandou a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho.

“Primeiro, eu gostaria de falar da alegria de poder estar ao lado, em Jaboatão de Guararapes, do melhor prefeito da história do município. Elias é um quadro profundamente qualificado, sério, trabalhador, tem espírito público. Ao longo da sua trajetória de vida, sempre construiu, fazendo a política com seriedade, com compromisso, com responsabilidade social. E é muito importante a gente poder estar ao seu lado aqui no município. Uma decisão que foi construída de maneira coletiva, por entender que Elias é a melhor opção para Jaboatão”, disse o ministro.

Para Sílvio Costa Filho, a eleição da Frente de Oposição dará um novo rumo para o município. “Jaboatão hoje, infelizmente, está parado no tempo, aumenta o desemprego, obras paralisadas. Infelizmente a vida do povo de Jaboatão piorou muito nesses últimos anos, e agora, na pessoa de Elias, se renova a esperança. Não de um novo qualquer, mas de um novo que tem experiência administrativa e já mostrou o que faz em Jaboatão, então é por isso que nós tomamos a decisão de apoiar Elias e nós vamos estar juntos nessa caminhada andando os quatro cantos de Jaboatão”, comentou.

Questionado se a aliança entre Republicanos e PT deve se estender para outros municípios, Silvio Costa Filho afirmou que o primeiro passo foi dado em Jaboatão e que o objetivo é ampliar a base do governo Lula nas cidades.

“A gente está trabalhando para ampliar o palanque do presidente Lula. O presidente Lula tem muito apreço pelo prefeito Elias e a gente vai ao lado de Elias, ao lado do PT, ao lado de muitas lideranças do nosso estado, fortalecer o time do presidente Lula em Pernambuco. O primeiro movimento é agora em Jaboatão, que é o segundo maior colégio eleitoral de Pernambuco, e a partir daí a gente quer andar os quatro cantos do estado, podendo trazer boas pessoas cada vez mais para o time do presidente Lula”, destacou.

Pré-candidato à Prefeitura do Jaboatão pelo Partido dos Trabalhadores, Elias Gomes, classificou o apoio do Republicanos como um “divisor de águas”. Segundo o petista, o objetivo da Frente de Oposição é unir parcerias de ordens distintas em torno de um projeto comum.

“Nós tínhamos inicialmente a Federação, o PRTB, mas a nossa pretensão era construir a frente ampla. E os Republicanos sinalizam e concretizam esse nosso desejo, essa nossa estratégia, de ter uma frente ampla, vindo da esquerda, passando para o centro e incorporando novas tendências, do ponto de vista ideológico, e lideranças importantes, como é o caso do ministro Silvio Costa e da presença e da força dos Republicanos em Pernambuco”, disse.

Outras alianças também estão sendo prospectadas em torno do projeto encabeçado por Elias Gomes. Uma das mais aguardadas seria com o Partido Socialista Brasileiro (PSB), legenda do prefeito do Recife, João Campos. “Vamos continuar incessantemente buscando novos apoios. Aqui foi falado sobre a possibilidade da vinda de partidos importantes. A conversa com o PSB tem sido promissora”, comentou, comparando as articulações com os socialista a fases de um relacionamento.

“É um namoro que está virando paixão e que em breve vai virar em casamento. Mas tudo tem o seu tempo. Essa frente ampla tem que ter o PSB, é importante que tenha, e essa construção tem se dado, como se diz, ‘olho no padre’, que são os partidos, e ‘olho na missa’, que é ir conversar com o povo, discutir ideias, sentir as suas angústias, suas aspirações, seus desejos. E, lá e cá, a gente tem construído esse projeto”, salientou o pré-candidato.

A candidatura para vice na chapa ainda não foi definida. De acordo com Gomes, ainda é cedo para se fechar um nome e as tratativas devem seguir com os partidos da base aliada. “Ainda estamos nas fases dos casamentos. Hoje teve um, vamos ter outros, depois a gente junta os noivos, porque é um casamento multifacetado, e nós vamos com essas forças discutir quais os critérios para escolher o melhor vice. Que partidos podem oferecer quadros que estejam dentro desse desse entendimento de projeto para desenvolver a cidade. Então isso é lá para o final”, pontuou.

Diversas autoridades e lideranças políticas marcaram presença na cerimônia. Entre elas, o presidente do Republicanos em Pernambuco, Samuel Andrade, o deputado estadual e presidente do PT no estado, Doriel Barros, o deputado federal Carlos Veras (PT), a presidenta do PT em Jaboatão dos Guararapes, Maria Auxiliadora, a prefeita de Camaragibe Nadegi Queiroz, e os deputados estaduais João Paulo (PT) e Mário Ricardo (Republicanos).

