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Eleições 2026 Republicanos oficializa candidatura de Tarcísio com apoio a Flávio, mas só em SP Presidente do partido, Marcos Pereira ainda focou em seu discurso no que tem sido a principal fraqueza do campo bolsonarista, sobretudo no âmbito presidencial: o apoio das mulheres

O Republicanos oficializou neste sábado, 1º, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) como o candidato do partido à reeleição na disputa eleitoral de São Paulo neste ano. O presidente da legenda, deputado federal Marcos Pereira, aproveitou o evento para ungir o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como o candidato apoiado pelo Republicanos, porém, somente no Estado de São Paulo.

Enquanto que o apoio a Flávio foi comedido e condicionado ao Estado, os candidatos ao Senado na chapa de Tarcísio, o deputado federal Guilherme Derrite (PP) e o deputado estadual André do Prado (PL), foram aclamados como os nomes chancelados pelo Republicanos na disputa deste ano em São Paulo.

O presidente do Republicanos ainda focou em seu discurso no que tem sido a principal fraqueza do campo bolsonarista, sobretudo no âmbito presidencial: o apoio das mulheres. O parlamentar rebateu as críticas de que campo da direita tenha posicionamentos e políticas contrárias às mulheres, e citou dados positivos do seu partido nesta área. "Aqui no Republicanos mulheres não são cotas. Mulheres são essenciais", disse.

Em seu discurso, Flávio agradeceu o apoio do presidente do Republicanos. "Quero te agradecer de coração esse gesto que mais uma vez você faz, pensando no nosso Brasil", afirmou o candidato à presidência, que também dedicou parte de seu discurso a acenos às mulheres.

Realizado no Ginásio do Ibirapuera, o evento foi planejado para demonstrar que Tarcísio conseguiu unificar a direita paulista e partidos de centro, montando um palanque com 12 siglas. O palco foi instalado no centro do ginásio, permitindo que Tarcísio e os demais oradores circulem em todas as direções.

A convenção contou ainda com contornos religiosos, como é praxe em eventos da direita. A banda gospel Renascer Praise cantou louvores antes dos discursos de Tarcísio e Flávio.

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