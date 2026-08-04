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Eleições 2026

Republicanos se manterá neutro na corrida presidencial

Partido respeitará as coligações feitas pelos diretórios estaduais

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Presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, já havia adiantado a escolha nesta última segunda (3)Presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, já havia adiantado a escolha nesta última segunda (3) - Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O Republicanos anunciou nesta terça-feira (4) que não apoiará nenhum candidato à Presidência da República nas eleições deste ano. O partido, que também não lançará um nome para a disputa, adotará o que chamou de “posição de independência institucional”.

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Em nota, o partido explicou sua decisão no respeito às alianças estaduais e justificou que está presente de forma significativa em vários estados.

“Essa capilaridade impõe o dever de considerar as particularidades de cada estado na tomada de decisão, respeitando as estratégias políticas locais e as diferentes composições construídas ao longo dos últimos anos”.

Dessa forma, os diretórios regionais do partido poderão fazer a coligação que quiserem, sem uma orientação do diretório nacional.

O partido realizou convenção nacional pela manhã, mas antes mesmo do início do evento, a nota com a decisão já estava publicada em seu site.

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