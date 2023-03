A- A+

economia Resgate de valores a receber do BC tem fila de 300 mil pessoas e demora de 2 horas Brasileiros reclamam da demora para conseguir realizar o saque do dinheiro

O resgate de valores a receber do Banco Central está disponível, no site oficial Valores a Receber (SVR) desde às 10h desta terça-feira (7). Até o momento, mais de 5,5 milhões das consultas feitas ao site do Banco Central deram um resultado positivo, ou seja, indicando que o CPF consultado tinha algum valor a receber. Antes das 10h, no entanto, brasileiros já reclamavam da enorme fila virtual que se formava para acessar a plataforma com mais de 2 horas de espera e 300 mil pessoas.

Em um dado momento, pouco depois das 10h, o site chegou a apresentar uma mensagem pedindo para que o usuário retornasse em outro momento. "Estamos com uma grande fila para acessar o SVR e sabemos que seu tempo é importante! Retorne em outro momento, pois já há um número muito grande de pessoas aguardando agora", dizia o texto.

Ao GLOBO, o supervisor de Laboratório Felipe Damasio, de 29 anos, morador de Extrema, MG, conta que entrou na fila virtual do site Valores a Receber por volta das 9h30. Na sua frente, havia 6 mil pessoas, o que resultou em uma espera de cerca de 40 minutos. Damasio realizou a consulta na manhã de hoje, e descobriu que tinha dinheiro a ser resgatado. Veja abaixo como realizar a consulta.

Como consultar se tem valores a receber

O interessado deve entrar no site Valores a Receber (SVR) e clicar no botão ''Consulte se tem valores a receber''.

Para saber se a pessoa, empresa ou pessoa falecida tem valores a receber, na próxima página basta digitar o CPF e a data de nascimento, no caso de pessoa física.

No caso de pessoa jurídica, deve ser digitado o CNPJ e a data da abertura da empresa.

Caso tenha valores a receber, a partir desta terça, a pessoa deve selecionar o item Acessar o SVR.

Em seguida, Faça login com sua Conta gov.br. Para valores de pessoa física, por causa do sigilo bancário, sua Conta gov.br precisa ser de nível prata ou ouro. Para valores de pessoa jurídica, precisa ter Conta gov.br com o CNPJ vinculado (qualquer tipo de vínculo, exceto Colaborador). Com a Conta gov.br, você acessa diversos serviços públicos digitais, usando um único login e senha.

Em seguida, acesse a opção Meus Valores a Receber.

Leia e aceite o Termo de Ciência.

Para solicitar o valor, clique na opção que o sistema mostrar e siga as orientações indicadas:

A) Se o sistema oferecer a opção Solicitar por aqui:

Selecione uma de suas chaves Pix (campo obrigatório) e informe seus dados pessoais;

Guarde o número de protocolo, para entrar em contato com a instituição, se necessário;

Nesse caso, você receberá o valor em até 12 dias úteis;

Mesmo que você tenha indicado a chave Pix, a instituição pode devolver por TED ou DOC para a conta da chave Pix selecionada. A instituição pode entrar em contato pelo telefone ou pelo e-mail indicado por você para confirmar sua identidade ou tirar dúvidas sobre a forma de devolução. Esse é um procedimento para sua segurança e da instituição. Mas não forneça senhas a ninguém.

B) Se o sistema oferecer a opção Solicitar por aqui, mas não apresentar chave Pix disponível para seleção:

Entre em contato diretamente com a instituição financeira pelo telefone ou pelo e-mail informado por ela para combinar a forma de devolução. Nesse caso, a instituição financeira não é obrigada a devolver o valor em até 12 dias úteis;

Se preferir, crie uma chave Pix e volte ao sistema para solicitar o valor.

C) Se o sistema não oferecer a opção Solicitar por aqui:

Entre em contato diretamente com a instituição financeira pelo telefone ou pelo e-mail informado por ela para combinar a forma de devolução. Nesse caso, a instituição financeira não é obrigada a devolver o valor em até 12 dias úteis.

Se quiser, você pode exibir o comprovante que contém informações sobre o valor a receber, as solicitações realizadas e o protocolo de solicitação (caso tenha solicitado para receber via Pix).

Veja também

brasília Investigado por atos antidemocráticos, Zé Trovão se reúne com ministro de Lula no Planalto