Sex, 21 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta21/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
VAGA NO SUPREMO

Resistência de Pacheco em disputar governo de MG pode dificultar aprovação de Messias no STF

Lula apostava em acordo sobre candidatura a governador para pacificar ambiente no Senado

Reportar Erro
Ex-presidente do Senado, Rodrigo PachecoEx-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

A resistência do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) em aceitar o apelo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para concorrer ao governo de Minas pode se transformar em mais um obstáculo para a aprovação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com aliados, Lula foi para a conversa com Pacheco, na noite de segunda-feira no Palácio do Planalto, com a expectativa de que o senador aceitasse ser o seu candidato no estado no ano que vem. Mas ele repetiu ao presidente que tem a intenção de encerrar a sua vida pública ao final do atual mandato em 2026.

Na visão de auxiliares de Lula, caso Pacheco saísse da conversa com um acordo para disputar a eleição em Minas, indicaria aos demais senadores, que defendem o seu nome para o Supremo, um cenário pacificado com o presidente. Como isso não aconteceu, as resistências a Messias, na visão do Planalto, podem se acirrar.

Leia também

• Parlamentares da CPI do INSS defendem convocação de Messias para explicar por que AGU não agiu

• Líder do governo diz que Messias tem situação diferente de Gonet para ser aprovado no Senado

• Apesar do alerta com votação de Gonet no Senado, Messias segue como favorito de Lula para STF



Mas mesmo com a preferência ampla dos senadores por Pacheco, já manifestada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP) no dia 20 de outubro em reunião no Alvorada, Lula não se mostra disposto a rever a sua decisão de indicar o advogado-geral da União.

Na conversa da noite de segunda-feira com Pacheco, o petista disse ao senador, segundo aliados, que teria um outro caminho que não ele ao STF, em referência à sua preferência pela indicação de Messias.

Caso tenha a indicação confirmada, o advogado-geral da União terá que ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois aprovado por pelo menos 41 parlamentares no Plenário da Casa.

Na semana passada, a votação apertada no Senado para a recondução do procurador-geral da República, Paulo Gonet, despertou um alerta em aliados do governo. Gonet foi aprovado para um novo mandato na PGR por 45 votos a 26, placar mais apertado desde a redemocratização.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter